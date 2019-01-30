Председатель Центрального банка Эльман Рустамов выразил отношение к тиражируемой в соцсетях информации о вероятности новой девальвации маната. В своем интервью журналистам главный банкир страны назвал это ничем не подкрепленными слухами.

«Просто болтают, без всяких на то оснований. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату. По этому поводу есть решение Центробанка. Подорожание доллара в Азербайджане не обсуждается. Вся макроэкономическая ситуация в Азербайджане в этом году основана на макроэкономической стабильности», - сказал Рустамов.

По его словам, даже падение цен на нефть на мировых рынках не повлияет на курс доллара.

«У правительства и Центробанка есть единый план по этому поводу. Как я уже говорил, макроэкономическая ситуация находится под контролем. В 2017-18 годах в Азербайджане царила макроэкономическая стабильность, так будет и в 2019 году», - сказал Эльман Рустамов.