Европарламент признал лидера оппозиции президентом
Депутаты Европарламента проголосовали за признание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны, пишет Интерфакс.
За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, против высказались 104 человека. Еще 88 воздержались от голосования.
Отметим, что 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. В настоящее время в качестве главы государства его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки.