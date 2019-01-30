Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде
Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ожидаемых нестабильных погодных условиях в начале февраля.
Согласно информации, днем 2 и 3 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется сильный северо-западный ветер.
2-3 февраля в некоторых районах Азербайджана также ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, местами интенсивные, возможен снег. Прогнозируется западный ветер, местами усиливающийся до 20-25 м/с.