3 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится, возможно, главный матч в нынешнем чемпионате Азербайджана по футболу, в котором действующий чемпион « Карабах » примет лидера – «Нефтчи».

После первой половины чемпионата «Нефтчи» опережает «Карабах» на 3 очка и в случае победы в предстоящей встрече может оторваться от основного преследователя.

Сегодня на Республиканском стадионе состоялась открытая тренировка агдамского клуба. На вопросы журналистов ответили главный тренер Гурбан Гурбан и ряд игроков.

«Конечно, это будет не обычная игра, будем играть против лидера, - говорит главный тренер «Карабаха». – «Нефтчи» - хорошо укомплектованная команда с сильным главным тренером. «Нефтчи» очень хочет стать чемпионом. В каждом матче стараются показывать свой футбол, улучшать свою игру.

Нас ждет дерби! Но мы не давим на футболистов в том плане, что в случае поражения случится что-то трагическое».

Говоря о проведенных в Анталье сборах, Гурбанов заметил, что, несмотря на плохую погоду в Анталье, тренировочный процесс прошел достаточно неплохо.

«Мы старались придерживаться намеченного плана, хотя из-за сильного дождя пришлось отменить одну игру. Если бы погода была получше, то было бы легче. Тем не менее сбор прошел нормально. Все наши команды были в Анталье и находились в одинаковых условиях. Проблемы с погодой были у всех. Может, даже к лучшему, что лил дождь. При таких погодных условиях больше проявляется характер и сила футболистов».

Предстоящий матч с «Нефтчи» состоится не на домашнем стадионе «Карабаха» «Азерсун Арене», а на Республиканском стадионе, что, впрочем, не должно повлиять на атмосферу во время игры.

«Арена Тофика Бахрамова для нас тоже как родная. Мы проводим здесь еврокубковые матчи, некоторые игры чемпионата», - говорит Гурбан Гурбанов.

Важнейшую игру пропустят Рейналдо и Мичел. Первый пока тренируется индивидуально и постепенно набирает форму, а у второго – травма. Зато в строю вернувшийся в «Карабах» зимой Ричард Алмейда.

«Увидим ли мы с возвращением Ричарда другой «Карабах»? Мы не настолько ослабли и сделали шаг назад, чтобы сейчас вы увидели совсем другой «Карабах», - отвечает на вопрос главный тренер. – Мы играли в Лиге Европы, боремся за титулы в чемпионате и Кубке.

Конечно, возвращения Ричарда многие ждали в команде. Ему нужно время, чтобы обрести прежние кондиции. Его умение и опыт должны нам помочь. Но я не раз это говорил: один игрок не делает команду намного сильнее или намного слабее».

Также Гурбанов отметил, что пока трансферное окно не закрылось, «Карабах» может усилиться нападающим или полузащитником. Что касается ухода из «Нефтчи» одного из лучших его футболистов – Дарио Фредерико, то, по мнению наставника, это не сильно ослабит соперника.

«Конечно, хочется, чтоб в нашем чемпионате играло как можно больше сильных футболистов. Но, с другой стороны, «Нефтчи» усилился хорошими игроками, и потеря Дарио не должна сказаться на их игре».