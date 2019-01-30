Россию обязали выплатить миллионы евро за депортацию грузин

Большая палата Европейского суда по правам человека обязала Россию выплатить 10 миллионов евро компенсации за массовую высылку в 2006 году граждан Грузии, незаконно находившихся на территории РФ, пишет издание Ведомости со ссылкой на пресс-службу минюста России.

Ранее аналогичное решение принял суд нижестоящей инстанции. В судебном решении Большой палаты отмечается, что первоначальное решение ЕСПЧ было утверждено 16 голосами против одного. ЕСПЧ признал, что в отношении грузин были нарушены статья №3, статья №4 и статья №5 Европейской конвенции о правах человека.

В сообщении российского минюста отмечается, что при выплате 10 млн евро грузинам российское ведомство будет «руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств».

Грузия подала иск в ЕСПЧ в 2015 году из-за массовой высылки грузин в 2006 году по обвинениям в нарушении визового режима. Депортации грузин предшествовал арест в Грузии сотрудников российской разведки.