Футболист «Карабаха»: «Оскорблять меня не имеете права»

«Атмосфера в команде хорошая, - говорит полузащитник Гара Гараев. – Мы готовы к игре, серьезных проблем нет. За последние годы это лучший «Нефтчи», против которого мы будем играть. Хотелось бы, чтобы таких игр было больше в нашем чемпионате. Нас ждет исторический матч. Игра против лидера будет сложной и ответственной. У них скоростные игроки, которые могут создать опасность у наших ворот».

Футболисты « Карабах а» поделились своими ожиданиями от предстоящего важнейшего матча 15-го тура азербайджанской Премьер-лиги, в котором им предстоит сыграть с лидером чемпионата – «Нефтчи». У бакинского клуба сейчас 33 очка, а у « Карабах а» - 30.

Гараев также пояснил свои недавние высказывания в ответ на критику в свой адрес. «Меня оскорбляли после поражения сборной Азербайджана в Косово. Болельщики и журналисты не имеют права оскорблять футболистов, только критиковать. К критике отношусь нормально, она даже бывает полезной».

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов заявил, что перед матчем с «Нефтчи» у команды хорошее настроение. «У нас всегда хорошая атмосфера в коллективе. Хотя перед воскресным матчем психологическое преимущество на стороне «Нефтчи», так как они на 3 очка нас опережают и к тому же проведут последний матч с нами в родных стенах. Мы хотим изменить ситуацию. В последние годы мы не оказывались в таком положении. «Нефтчи» в хорошей форме, команда укрепилась. Это можно сказать и о других командах. Все усилились и настроены на борьбу. Все игры во второй половине чемпионата будут сложными».

Вернувшийся в «Карабах» из «Астаны» Ричард Алмейда называет «Нефтчи» большой командой, но уверен, что вся борьба еще впереди. «Позади лишь половина чемпионата. Мы с уважением относимся к сопернику. «Нефтчи» - лидер, значит он силен. И у них, и у нас качественные футболисты. Главное, показать в грядущей игре все свое умение».