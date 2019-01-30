Сильнейшие морозы обрушились на значительную часть территории США. Наиболее низкие температуры отмечаются на Среднем Западе, где столбики термометров опустились до минус 30 градусов Цельсия, пишет Русская служба BBC.

Сильнее всего от непогоды пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс. В Чикаго температура воздуха достигла рекордно низкой отметки в 33 градуса ниже нуля, в Северной Дакоте зафиксирован мороз в 37 градусов.

Во многих американских городах закрыты школы, госучреждения и музеи. Общественный транспорт работает с перебоями. По последним данным, из-за морозов погибли уже как минимум восемь человек.

Крупнейшие авиакомпании США отменили около 1,8 тысяч рейсов на Среднем Западе из-за холодов. Во вторник компания United Continental отменила около 80% рейсов из аэропорта О'Хара в Чикаго.