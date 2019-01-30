Компания Baku City Circuit, занимающаяся организацией гонок «Формулы-1» в Баку, выступила с заявлением по поводу распространенной в российской газете «Коммерсант» публикации.

Как уже сообщал haqqin.az, в ней указано, что за проведение Гран-при Азербайджана в 2019 году наша страна заплатит руководству «Формулы-1» 60 миллионов долларов.

«Информация, опубликованная в российском СМИ, является неофициальной и не имеет под собой никаких оснований, - говорится в заявлении. – Условия контракта полностью засекречены и официально ни в каком виде разглашаться не могут.

Также хотим сообщить, что у нас нет никаких разночтений по контракту с руководством «Формулы-1», и все вопросы, связанные с проведением Гран-при Азербайджана, решаются при помощи конструктивного диалога».