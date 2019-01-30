Россия и Турция массово скупают золото

В 2018 году Центробанки мира приобрели 651,5 тонны золота, что на 74% больше, чем в предыдущем году. Это самый большой объем за последние 47 лет — в последний раз сопоставимые инвестиции в золото наблюдались в 1971 году. Теперь на балансе центробанков всех стран мира имеется 34 тыс. тонн золота, пишет РБК

Лидером по объему приобретений золота на международном рынке стал российский Центробанк. В 2018 году он купил 274 тонны драгоценного металла — 42% всего реализованного объема.

По объемам закупок Россия более чем в пять раз превзошла своего ближайшего конкурента - Турцию, которая в 2018 году приобрела 51,5 млн тройских унций золота. Третье место в рейтинге крупнейших покупателей занял Казахстан с результатом в 50 млн унций. В первую пятерку также вошли Индия и Венгрия.