Минтруда ликвидирует безработицу общественными работами

Около 5 тысяч человек получили работу в Баку, остальные в различных регионах страны.

В рамках социальной программы по трудоустройству Центр DOST İŞ при Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST Министерства труда и социальной защиты населения обеспечил работой 16 тысяч безработных граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Центра DOST İŞ Ниязи Рагимов.

По его словам, программа рассчитана на обеспечение временной общественной работой, не требующей специальной подготовки. Это касается общественных работ по обустройству территорий, озеленению, уходу за пожилыми людьми, проведения экологического оздоровления парков и пр.

Для трудоустройства необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в центрах по трудоустройству и выбрать одну из вакансий, которые представлены на сайте DOST İŞ.

Всего в этом году планируется обеспечить работой 30 тыс. человек. Фиксированная заработная плата составляет 203 маната без вычета социальных выплат. Всего на оплату труда занятых общественными работами государством выделено 80 млн манатов.

Обычно такие работы занимают несколько часов. Сферы и потребности в работниках, которые могут быть заняты по этой программе представляют в DOST İŞ местные органы исполнительной власти. Привлечение дополнительной рабочей силы позволит быстрее и качественней выполнять работы по благоустройству и реализовать социальные проекты.

В Министерства труда и социальной защиты сообщили haqqin.az, что в настоящее время по электронной системе в центрах занятости зарегистрировались 150 тыс. безработных в стране. Из этого числа программа общественных работ позволит трудоустроить до 20% безработный людей.