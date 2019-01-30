МИД Азербайджана ответил Пашиняну
Краеугольным камнем переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана. Об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «в карабахском вопросе мы не будем обсуждать мир в обмен на возвращение территорий», сообщает haqqin.az.
«Трудно понять логику Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооружённых сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана. Этого требуют четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН и практически все документы, принятые международными организациями по поводу урегулирования конфликта. В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию Пашиняна как его отказ от переговоров?», - сказала Абдуллаева.