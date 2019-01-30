Госдеп: «США за мирную передачу власти в Венесуэле»

Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер заявила, что американская сторона выступает за мирную и демократическую передачу власти в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других государств, включая Никарагуа, поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

«Я не хочу предсказывать, что произойдет в предстоящие дни. Вы все видите, что это очень быстро меняющаяся ситуация. Мы все хотим мирной демократической передачи власти в поддержку и в соответствии с волей народа Венесуэлы», - заявила Брайер в ходе телефонного брифинга.

В то же время представитель госдепартамента подтвердила позицию администрации, что США «рассматривают все варианты» относительно Венесуэлы.