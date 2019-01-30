Гюльнар Алиева, Ульвия Худиева, Нателла Рустамова 20:40

Дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы - писателя и драматурга Джафара Джаббарлы на улице Исмаил бека Гутгашинлы в Ясамальском районе Баку оказался в аварийном состоянии. Хотя в этом году исполняется 120-летие великого драматурга. Но похоже накануне юбилея, Министерство культуры забыло о доме-музея Джафара Джаббарлы. Репортерская группа haqqin.az побывала в музее и выяснила, что из-за обваливающихся потолков, осыпающихся стен и других признаков активного разрушения здания музей давно прекратил прием посетителей.

Представшая картина и впрямь была безрадостной - музей действительно в бедственном положении: деревянные двери сгнили, стекла в окнах отсутствуют, в помещениях на потолке и стенах глубокие трещины. Даже мемориальную доску, свидетельствующую, что здесь жил и творил выдающийся драматург, сотрудникам музея пришлось демонтировать, чтобы она в какой-то момент не обрушилась сама по себе. Живущие по соседству люди утверждают, что музей фактически бездействует уже два года. Порой неосведомленные о ситуации учителя приводят сюда ребят, но, полюбовавшись облупленными закрытыми дверями, они уходят. А ведь приходили, чтобы посмотреть, как жил Джафар Джабарлы, какие вещи его окружали. «На втором этаже музея живут родственники Джафара Джаббарлы. Два-три месяца назад сотрудник музея пожаловался, что крыша здания прохудилась и вообще вот-вот обвалится, а стены в помещениях почернели от сырости. А ведь обещали, что дом-музей драматурга, который по праву является гордостью азербайджанской литературы, отремонтируют», - говорит местный житель, признавшись, однако, что сам ни разу в музее так и не побывал. Во дворе здания что-то делали две женщины, однако, услышав скрип открывающихся дверей, тут же скрылись внутри. Рядом в парке гуляли несколько подростков. Стало интересно, что они знают об известном азербайджанском литераторе, какие его пьесы выдели или читали. Выяснилось, что 13-14-летние ребята не только не слышали о существовании по соседству с ними дома-музея, но и вообще о творчестве Джафара Джаббарлы ничего не знают.

«Разве здесь есть какой-то музей?», - удивляется один из юных собеседников журналиста. Его приятели пытались, но так и не смогли вспомнить, кто такой Джафар Джаббарлы, чем он занимался и что писал. Живущий рядом с музеем Фазиль Гадиров, услышав наш разговор с подростками, стал возмущаться нынешним состоянием здания, в котором жил Джафара Джаббарлы, считая, что это просто позор для азербайджанцев. «Уже и мемориальную доску с дома убрали. Куда смотрит Министерство культуры, что за возмутительное отношение к людям, которыми нация должна гордиться? Мне стыдно, что такое происходит в Азербайджане...», - говорит он. Дом, в котором жил и творил Джафар Джаббарлы, стал музеем 22 марта 1982 года и сразу был передан на баланс Министерства культуры. В экспозиции много фотографий, запечатлевших знаменательные события жизни драматурга, его рукописи, личные вещи, сценические макеты его пьес, афиши и программы спектаклей по произведениям драматурга, подарки, полученные им от благодарных зрителей. В общей сложности в музее восемь тысяч экспонатов, рассказывающих о творческом наследии Джафара Джаббарлы.