Куда смотрит Абульфаз Гараев? Обвалились потолки музея Джафара Джаббарлы! наши колокола
Дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы - писателя и драматурга Джафара Джаббарлы на улице Исмаил бека Гутгашинлы в Ясамальском районе Баку оказался в аварийном состоянии. Хотя в этом году исполняется 120-летие великого драматурга. Но похоже накануне юбилея, Министерство культуры забыло о доме-музея Джафара Джаббарлы.
Репортерская группа haqqin.az побывала в музее и выяснила, что из-за обваливающихся потолков, осыпающихся стен и других признаков активного разрушения здания музей давно прекратил прием посетителей.
Представшая картина и впрямь была безрадостной - музей действительно в бедственном положении: деревянные двери сгнили, стекла в окнах отсутствуют, в помещениях на потолке и стенах глубокие трещины. Даже мемориальную доску, свидетельствующую, что здесь жил и творил выдающийся драматург, сотрудникам музея пришлось демонтировать, чтобы она в какой-то момент не обрушилась сама по себе.
Живущие по соседству люди утверждают, что музей фактически бездействует уже два года. Порой неосведомленные о ситуации учителя приводят сюда ребят, но, полюбовавшись облупленными закрытыми дверями, они уходят. А ведь приходили, чтобы посмотреть, как жил Джафар Джабарлы, какие вещи его окружали.
«На втором этаже музея живут родственники Джафара Джаббарлы. Два-три месяца назад сотрудник музея пожаловался, что крыша здания прохудилась и вообще вот-вот обвалится, а стены в помещениях почернели от сырости. А ведь обещали, что дом-музей драматурга, который по праву является гордостью азербайджанской литературы, отремонтируют», - говорит местный житель, признавшись, однако, что сам ни разу в музее так и не побывал.
Во дворе здания что-то делали две женщины, однако, услышав скрип открывающихся дверей, тут же скрылись внутри.
Рядом в парке гуляли несколько подростков. Стало интересно, что они знают об известном азербайджанском литераторе, какие его пьесы выдели или читали. Выяснилось, что 13-14-летние ребята не только не слышали о существовании по соседству с ними дома-музея, но и вообще о творчестве Джафара Джаббарлы ничего не знают.
«Разве здесь есть какой-то музей?», - удивляется один из юных собеседников журналиста. Его приятели пытались, но так и не смогли вспомнить, кто такой Джафар Джаббарлы, чем он занимался и что писал.
Живущий рядом с музеем Фазиль Гадиров, услышав наш разговор с подростками, стал возмущаться нынешним состоянием здания, в котором жил Джафара Джаббарлы, считая, что это просто позор для азербайджанцев.
«Уже и мемориальную доску с дома убрали. Куда смотрит Министерство культуры, что за возмутительное отношение к людям, которыми нация должна гордиться? Мне стыдно, что такое происходит в Азербайджане...», - говорит он.
Дом, в котором жил и творил Джафар Джаббарлы, стал музеем 22 марта 1982 года и сразу был передан на баланс Министерства культуры. В экспозиции много фотографий, запечатлевших знаменательные события жизни драматурга, его рукописи, личные вещи, сценические макеты его пьес, афиши и программы спектаклей по произведениям драматурга, подарки, полученные им от благодарных зрителей. В общей сложности в музее восемь тысяч экспонатов, рассказывающих о творческом наследии Джафара Джаббарлы.
Директор музея Гямяр Багирова уверяет, что музей закрыт на ремонт. Однако никаких признаков ремонтных работ не наблюдается, и когда они начнутся, не знает даже директор.
«Может быть, скоро все же приступят к ремонту. Раньше его несколько раз приводили в порядок. Но видимо из-за некачественных материалов, использованных при строительстве этого дома, через некоторое время после ремонта он снова оказывался в плачевном состоянии. В этот раз запланировано проведение капитальных восстановительных и перестроечных работ», - говорит Г.Багирова.
По словам директора, для сохранности экспонаты музея собрали и упаковали. А мемориальную доску сняли временно - после ремонта вернут на место.
Глава отдела контроля за культурными ценностями и музейному делу Минкультуры Азада Гусейнова сообщил, что знает о ситуации с домом-музем Джафара Джаббарлы. По ее словам, в данный момент министерство рассматривает вопрос о ремонте этого музея.
Спрашивается - а куда до этого смотрело Минкультуры? Неужели у Абульфаза Гараева столько дел, что у него не нашлось времени узнать о распаде музея великого драматурга? Мы не верим, что если бы А.Гараев доложил руководству страны, президент или первый вице-президент остались равнодушны к этой проблеме... Абульфазу Гараеву не до Джафара Джаббарлы. Вероятнее всего, А.Гараев и не подозревает о существовании такого музея в столице!..