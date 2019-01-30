Россия предложила Турции провести совместную операцию в Сирии

Российская сторона предлагает Анкаре провести совместную операцию в зоне деэскалации в Идлибе против террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют боевики «ан-Нусры», заявил сегодня в интервью газете Hürriyet глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Русские предлагают совместную операцию, говорят, что мы должны изгнать террористов оттуда», - сказал министр изданию.

«Самый большой вопрос в отношении Идлиба состоит в том, куда податься боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам», когда они покинут Идлиб», - пояснил Чавушоглу.

Он также заявил, что Анкара выступает против того, чтобы сирийские правительственные силы заняли районы к востоку от Евфрата, когда оттуда уйдут американцы. Министр пояснил, что такой сценарий представляет угрозу для безопасности Турции, «поскольку террористы YPG готовы сотрудничать со всеми, включая режим».

Чавушоглу сообщил, что США также против того, чтобы войска Асада занимали эти районы. «Американцы говорят, что присутствие режима означает, что там будут и иранцы. Они говорят нам об этом открыт», - сказал глава МИД Турции.