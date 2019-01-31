Умерла актриса фильмов «Операция Ы» и «Старухи»

В Москве умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Об этом сообщает «Пятый канал» в четверг, 31 января.

Отмечается, что артистка скончалась на 87-м году жизни. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Березуцкая находилась у себя в квартире и внезапно начала задыхаться. Приехавшие в дом сотрудники скорой помощи констатировали, что женщина находится в коме, и вызвали на помощь реанимацию, но те не смогли спасти жизнь актрисы.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в Курской области. В 23 года она стала выпускницей актерского факультета ВГИКа, а после окончания университета начала служить в Театре-студии киноактера. Она являлась заслуженной артисткой России, а также лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая главная женская роль».

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Ответный ход», «Родня», «Следствие ведут знатоки: Шантаж», «Старухи», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Дети Дон-Кихота», «Француз» и «Вор».