Эйнулла Фатуллаев 02:00

Недолго оппозиция пребывала в состоянии маниакальной эйфории после митинга 19 января. Впервые за долгие пятнадцать лет азербайджанские политики времен Ельцина, Бразаускаса, Гамсахурдии, Эльчибея и других покойников, собрала под своими знаменами на несколько тысяч сторонников больше привычной и адаптированной к суровым оппозиционным годам устойчивой, но неизменной социальной базы. Азербайджанская оппозиция всегда сознательно подменяла две политологические категории: социальную базу и протестный электорат. Безусловно, как и при любой плюралистической политсистеме, и в Азербайджане, определенная часть населения может быть недовольна политикой правительства. Но это вовсе не означает, что эта прослойка населения отдаст свои голоса за оппозицию. Протестный электорат – это колеблющаяся, скептически настроенная часть избирательного корпуса страны, который в своем представлении делает выбор между плохим и еще худшим. Главная идеологическая ошибка нацдеков, в первую очередь партии Этибара Мамедова, затем Мусавата, а ныне ПНФА, заключается в том, что эти политические силы воспринимали и продолжают воспринимать протестный электорат, как свою прочную социальную базу.

И вот популярные среди протестного электората лозунги, озвученные оппозицией накануне митинга 19 января, позволили собрать на Продуктовой площади на несколько тысяч участников больше, чем на всех остальных акциях протеста. Оппозиция впала в состояние неугомонной иллюзорной эйфории. Ей показалось, что наконец, она встала с колен, воспряла духом, увлекла широкую часть общества, то есть протестный электорат, на новую борьбу. «Народ снова в политике. И тому яркое доказательство наш митинг от 19 января», - безостановочно повторял Али Керимли в каждом своем выступлении после митинга. И вот воодушевленная мнимым успехом 19 января, оппозиция развернула широкий агитпроп в сети, угрожая власти не менее масштабной акцией протеста 31 января в поселке Новханы. Каждый год, 31 января в день рождения основателя первой Республики Мамеда Эмина Расулзаде, оппозиционные партии собирают своих сторонников у монумента первого главы Республики. Оппозиция и на сей раз обещала удивить власть, да и мировое сообщество, почему-то манипулируя параллелью с событиями в Венесуэле. И этой параллелью оппозиционные идеологи в очередной раз шокировали экспертное сообщество. Ведь как здравомыслящий человек с аналитическими способностями может сравнивать ситуацию в Азербайджане с революционной стихией в далеком Каракасе?! Во-первых, вот уже на протяжении нескольких лет в Венесуэле проходят беспрерывные митинги, собирающие миллионы людей. Во-вторых, оппозиция в этой латиноамериканской стране на последних парламентских выборах одержала сокрушительную победу над коммунистической партией власти. И де-юре по сегодняшний день контролирует законодательную ветвь власти. В-третьих, вся судебная власть выступила против президента… То есть даже эксперт средней руки с минимальными аналитическими способностями не взялся бы серьезно комментировать предлагаемый сценарий развития ситуации, и с иронией на лице выслушивал бы теорию Али Керимли и его сторонников, выступавших с абсурдной теорией повторения в Баку венесуэльского варианта.

Кстати, так и поступил новоиспеченной либеральный лидер Ильгар Мамедов, громко хлопнувший дверью после митинга 19 января. И.Мамедов был краток со своими сторонниками: «Я вам скажу, когда настанет пора новых митингов». И, судя по версии лидера малочисленной либеральной группы, эта пора настанет после нового избирательного цикла. Не ранее 2020 года. Если Ильгар Мамедов каким-то образом рассчитывает привлечь на свою сторону хотя бы часть потенциального протестного электората на выборах, то Али Керимли отвергает перспективу выборного процесса. Лидер нацдеков более опытен в политических баталиях. И прекрасно знает из личного опыта, что после выборов удастся вывести на площадь лишь социальную базу. Еще одна причуда азербайджанской политики – протестный электорат крайне инертный, не пассионарный, и не готовый к активной борьбе на баррикадах. И так было всегда. И когда свергали Аяза Муталибова. И годом позже, во время июньских событий 1993 года. Ведь никто не отменял историческую память – в ночь с 5 на 6 марта перед заблокированным парламентом Азербайджана стояла небольшая толпа людей, требовавшая отставки Аяза Муталибова. Это был не протестный электорат, а устойчивая социальная база фронтистов. Увы, но тогдашнему президенту не хватило решительности разогнать ночью небольшую агрессивную толпу у ночных костров на центральном проспекте столицы. У Али Керимли нет других методов борьбы. Он с треском проиграл выборы 2000 года, и власти буквально за уши вытянули ручную Партию Народного Фронта из избирательного ящика. И в 2003 году был провал, ибо Керимли, раздираемый духом противоречия, боролся больше против другого соперника из оппозиции - И.Гамбара, нежели против партии власти, и сделал ставку на непроходного Этибара Мамедова. А в последующем все выборы – как парламентские, так и президентские Керимли бойкотировал. А.Керимли, осознавая свойственную специфической азербайджанской политике главную особенность – инертность протестного электората, и его неготовность трансформироваться в нужный момент в активную социальную базу оппозиции, лелеял обреченную надежду на расширение своей базы за счет протестного электората в невыборный цикл. Он продолжает делать ставку на эффект зарожденной искры революции в очереди за булками. Другой возможности, впрочем, как и надежды на перемены у него нет.