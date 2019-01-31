США предостерегли Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы

Чиновник также предупредил президента Николаса Мадуро о недопустимости запугиваний в адрес оппозиции. По его словам, все подобные действия будут иметь последствия.

Высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации предостерег Россию и другие страны от "хищения нефти и золота" в переживающей политический кризис Венесуэле, передает Reuters.

Издание Дойче велле пишет, что ранее венесуэльский депутат Хосе Герра, работавший в прошлом экономистом в Центробанке страны, предположил, что режим Мадуро переправляет в Россию часть своих золотых резервов.

Между тем глава Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, в интервью Reuters заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна главным кредиторам страны - России и Китаю. "России и Китаю больше всего подойдет стабильность и смена власти в стране", - сказал он .

По словам спикера парламента, Мадуро "не защищает ни Венесуэлу, ни чьи-либо инвестиции". Оппозиционер назвал президента "невыгодным" для России и Китая.