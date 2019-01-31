Американец выиграл в свой день рождения миллион

Житель американского штата Теннесси Дэвон Браун выиграл в моментальную лотерею $1 млн, сообщило агентство UPI.

Браун рассказал, что перед вечеринкой по случаю своего дня рождения он заехал на АЗС, где и купил выигрышный билет.

"Я посмотрел на билет сотню раз, - отметил счастливчик. - Я все еще считаю, что это сон наяву".

По словам американца, он не спал всю ночь перед тем, как отправиться за своим выигрышем со своим отцом и двоюродным братом в штаб-квартиру компании, проводящей лотерею.