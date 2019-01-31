AzerGold рассказало об итогах 2018 года и будущих планах
В головном офисе ЗАО AzerGold состоялось расширенное заседание, посвященное итогам 2018 года.
Выступивший со вступительной речью председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов подробно рассказал о реформах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о развитии ненефтяного сектора. Подчеркнув, что осуществляемая главой государства экономическая политика создает благоприятные условия для всех предприятий страны, З.Ибрагимов отметил, что 2018 год был успешным как для страны, так и для ЗАО AzerGold.
Так, в прошлом году на месторождении "Човдар" было добыто 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра, что выше прогнозных показателей за 2018 год, а также превышает объемы добычи золота за 2017 год на 34%, объемы добычи серебра – на 53%.
На заседании были обсуждены такие вопросы, как дальнейшая оптимизация добычи и применение новейших технологий. Было отмечено, что благодаря проведению со стороны ЗАО AzerGold работ по оптимизации и применению современных технологий снизилась себестоимость добычи.
Запасы драгоценных металлов являются ограниченными ресурсами. Принимая во внимание этот факт, ЗАО продолжает разведочные и исследовательские работы в перспективных направлениях. В 2018 году были проведены разведовательно-буровые работы до 17 тыс. метров, осуществлены металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования с целью повышения запасов подземных (сульфидных) руд на месторождении "Човдар" (Дашкесанский район), золотоносном участке Агйохуш, обнаруженном геологами ЗАО AzerGold в 2018 году на ближнем фланге месторождения "Човдар", перспективном участке Тюлаллар (Гейгельский район), перспективном золото-медном участке Ортакенд-Ханага (Нахчыванская Автономная Республика).
Кроме этого завершена подготовка предварительного технико-экономического обоснования по полиметаллическому месторождению "Филизчай". В результате проведенных в 2018 году исследовательских и разведывательных работ количество подтвержденных по международным стандартам запасов цветных и драгоценных металлов на месторождениях и участках, находящихся в использовании AzerGold, увеличилось почти в 20 раз в сравнении с 2016 годом.
На мероприятии также был обсужден план добычи на текущий год. Так, в соответствии с планом добычи ЗАО AzerGold в 2019 году в рамках наземной (оксидной) фазы эксплуатации месторождения "Човдар" запланирована добыча 50 тыс. унций золота и 87 тыс. унций серебра, что превышает объемы добычи золота за 2018 год на 10%, объемы добычи серебра – на 13%.
Наравне с разведывательными работами, рассчитанными на обеспечение продолжительного и устойчивого роста горно-рудной промышленности и достижение долгосрочных стратегических целей, ЗАО AzerGold изучает архивные документы по осуществленным в прошлом разведывательным и исследовательским работам и ведет соответствующую работу по их оцифрованию в соответствии с международными стандартами. В текущем году планируется продолжение деятельности в данном направлении.
2018 год был успешным для AzerGold также с точки зрения электронизации деятельности. В частности, в 2018-м году в ЗАО была создана централизованная электронная система по финансам, снабжению, складскому хозяйству и человеческим ресурсам, а также началось применение электронной системы документооборота. Это наравне с ускорением процесса документооборота и электронизации деятельности компании также внесет свой весомый вклад в обеспечение прозрачности.
Как компания, опирающаяся в своей деятельности на современные стандарты, ЗАО AzerGold уделяет большое внимание созданию безопасных условий труда и охране окружающей среды. Во всех сферах деятельности ЗАО строго соблюдаются требования законодательства по созданию условий безопасного труда, обеспечению сотрудников отвечающей современным требованиям спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, охране жизни и здоровья сотрудников, сведению к минимуму несчастных случаев в ходе рабочего процесса, а также иные требования по безопасности и пожарной охране. В этих целях в 2018 году с привлечением высококвалифицированных представителей местных и иностранных компаний для сотрудников ЗАО проведено около 100 тренингов. Экологические требования на производственных участках обеспечиваются в соответствии с подтвержденной «Программой экологического мониторинга». Результаты анализов, проведенных по взятым пробам из воздуха, воды и земли, находятся в пределах нормы. Управление всех видов отходов, сформированных в результате деятельности ЗАО, находится под постоянным контролем.
Наравне с вышеотмеченным, в прошедшем году ЗАО AzerGold продолжило деятельность в направлении расширения партнерской сети, охватывающей подготовку квалифицированных кадров в горной промышленности и сопредельных сферах, усовершенствование национальной политики и законодательства по горной промышленности и использованию недр земли, професcиональное развитие, исследование инновативных подходов и технологий, применение научного потенциала страны в горной промышленности.
В прошлом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Минэкологии и природных ресурсов и Университетом ADA, а также успешно продолжено сотрудничество с Национальной академией наук Азербайджана и несколькими вузами. В прошедшем году с целью продвижения страны в качестве экспортера золота на местном и международном рынке, поддержки бренда Made in Azerbaijan, оказания поддержки местному предпринимательству и развитию внутреннего рынка ЗАО AzerGold начало производство слитков и монет 999.9 пробы из азербайджанского золота и серебра.
В 2018 году Комитет корпоративной социальной ответственности при ЗАО AzerGold успешно продолжил свою работу. Так, в рамках политики корпоративной социальной ответственности ЗАО проведены две акции по озеленению, субботник, организована модернизация библиотеки сельской школы в селе Човдар, осуществлена акция поддержки местным скотоводческим хозяйствам, проведена посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики стипендиальная программа для ученых-историков.
В этом году ЗАО также планирует продолжить мероприятия по корпоративной социальной ответственности. В 2019 году при совместном сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева запланировано осуществление тренинга по адаптации малых и средних аграрных хозяйств к климатическим изменениям и проекта поддержки социальной адаптации осужденных женщин. На этот год также запланированы подготовительные работы по учреждению ковроткаческого цеха в селе Гушчу Дашкесанского района, исполнение проектов, охватывающих социальные науки и исторические исследования, проведение акций по озеленению и субботников.
На данный момент ЗАО AzerGold успешно продолжает добычу на месторождении "Човдар". В результате успешной эксплуатации этого месторождения открыто 319 постоянных рабочих мест, в 2018 году оплачено налогов на сумму 10 523 220 манатов.
В этом году запланировано завершение разработки документа по технико-экономическому обоснованию подземной фазы эксплуатации месторождения "Човдар".
Кроме этого, приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага. Наравне c внесением ощутимого вклада в развитие ненефтяного сектора и социально-экономического развития регионов, запланированная со стороны ЗАО AzerGold деятельность создаст благоприятные условия для долгосрочного и комплексного развития горной промышленности.