AzerGold рассказало об итогах 2018 года и будущих планах

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В головном офисе ЗАО AzerGold состоялось расширенное заседание, посвященное итогам 2018 года. Выступивший со вступительной речью председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов подробно рассказал о реформах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о развитии ненефтяного сектора. Подчеркнув, что осуществляемая главой государства экономическая политика создает благоприятные условия для всех предприятий страны, З.Ибрагимов отметил, что 2018 год был успешным как для страны, так и для ЗАО AzerGold. Так, в прошлом году на месторождении "Човдар" было добыто 45 490 унций золота и 77 340 унций серебра, что выше прогнозных показателей за 2018 год, а также превышает объемы добычи золота за 2017 год на 34%, объемы добычи серебра – на 53%. На заседании были обсуждены такие вопросы, как дальнейшая оптимизация добычи и применение новейших технологий. Было отмечено, что благодаря проведению со стороны ЗАО AzerGold работ по оптимизации и применению современных технологий снизилась себестоимость добычи.

Запасы драгоценных металлов являются ограниченными ресурсами. Принимая во внимание этот факт, ЗАО продолжает разведочные и исследовательские работы в перспективных направлениях. В 2018 году были проведены разведовательно-буровые работы до 17 тыс. метров, осуществлены металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования с целью повышения запасов подземных (сульфидных) руд на месторождении "Човдар" (Дашкесанский район), золотоносном участке Агйохуш, обнаруженном геологами ЗАО AzerGold в 2018 году на ближнем фланге месторождения "Човдар", перспективном участке Тюлаллар (Гейгельский район), перспективном золото-медном участке Ортакенд-Ханага (Нахчыванская Автономная Республика). Кроме этого завершена подготовка предварительного технико-экономического обоснования по полиметаллическому месторождению "Филизчай". В результате проведенных в 2018 году исследовательских и разведывательных работ количество подтвержденных по международным стандартам запасов цветных и драгоценных металлов на месторождениях и участках, находящихся в использовании AzerGold, увеличилось почти в 20 раз в сравнении с 2016 годом. На мероприятии также был обсужден план добычи на текущий год. Так, в соответствии с планом добычи ЗАО AzerGold в 2019 году в рамках наземной (оксидной) фазы эксплуатации месторождения "Човдар" запланирована добыча 50 тыс. унций золота и 87 тыс. унций серебра, что превышает объемы добычи золота за 2018 год на 10%, объемы добычи серебра – на 13%. Наравне с разведывательными работами, рассчитанными на обеспечение продолжительного и устойчивого роста горно-рудной промышленности и достижение долгосрочных стратегических целей, ЗАО AzerGold изучает архивные документы по осуществленным в прошлом разведывательным и исследовательским работам и ведет соответствующую работу по их оцифрованию в соответствии с международными стандартами. В текущем году планируется продолжение деятельности в данном направлении. 2018 год был успешным для AzerGold также с точки зрения электронизации деятельности. В частности, в 2018-м году в ЗАО была создана централизованная электронная система по финансам, снабжению, складскому хозяйству и человеческим ресурсам, а также началось применение электронной системы документооборота. Это наравне с ускорением процесса документооборота и электронизации деятельности компании также внесет свой весомый вклад в обеспечение прозрачности. Как компания, опирающаяся в своей деятельности на современные стандарты, ЗАО AzerGold уделяет большое внимание созданию безопасных условий труда и охране окружающей среды. Во всех сферах деятельности ЗАО строго соблюдаются требования законодательства по созданию условий безопасного труда, обеспечению сотрудников отвечающей современным требованиям спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, охране жизни и здоровья сотрудников, сведению к минимуму несчастных случаев в ходе рабочего процесса, а также иные требования по безопасности и пожарной охране. В этих целях в 2018 году с привлечением высококвалифицированных представителей местных и иностранных компаний для сотрудников ЗАО проведено около 100 тренингов. Экологические требования на производственных участках обеспечиваются в соответствии с подтвержденной «Программой экологического мониторинга». Результаты анализов, проведенных по взятым пробам из воздуха, воды и земли, находятся в пределах нормы. Управление всех видов отходов, сформированных в результате деятельности ЗАО, находится под постоянным контролем. Наравне с вышеотмеченным, в прошедшем году ЗАО AzerGold продолжило деятельность в направлении расширения партнерской сети, охватывающей подготовку квалифицированных кадров в горной промышленности и сопредельных сферах, усовершенствование национальной политики и законодательства по горной промышленности и использованию недр земли, професcиональное развитие, исследование инновативных подходов и технологий, применение научного потенциала страны в горной промышленности.