Президент США Дональд Трамп назвал «пустой тратой времени» попытки достичь соглашения с демократами по вопросу выделения средств на постройку стены на границе с Мексикой, передает РБК со ссылкой на газету The New York Times.

Американский лидер добавил, что собирается в любом случае «сделать то, что решил». При этом он не стал конкретизировать, каким способом планирует добиться своего.

Газета предполагает, что через две недели президент может объявить режим чрезвычайного положения, который позволит ему выделить на постройку стены деньги из бюджета в обход Конгресса.

Отметим, что требование Трампа выделить на эти цели $5,7 млрд и отказ демократов уже привели к 35-дневному шатдауну — приостановке работы целого ряда ведомств из-за того, что вовремя не был принят госбюджет.