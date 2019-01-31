Япония отказалась брать турок на работу

Власти Японии не включили Турцию в список государств, граждане которых смогут въехать в страну по рабочим визам, что вызвало возмущение турецких дипломатов, сообщает агентство Anadolu.

Благодаря изменениям в визовой системе японского государства, начиная с апреля 2019 года в страну смогут въехать до 500 тысяч иностранных работников. Однако среди них не будет турок — Турция указана среди стран, чьим гражданам визы этой категории предоставлять не будут.

Данное решение вызвало негодование турецких политиков. По словам представителя МИД Турции Хами Аксоя, подобное положение дел «не отражает дух глубоко дружеских отношений и стратегического партнерства двух стран».

Посла Японии в Турции вызвали в ведомство, чтобы высказать ему недовольство ситуацией.