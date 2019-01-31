Отдел информации 12:43

Судебное противостояние итальянской компании Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L, взявшей заказ на проведение работ по озеленению и ландшафтному дизайну дачного участка в поселке Бильгя, и компании-заказчика Baku Caspian Real Estate Limited продолжается. Напомним, что заказчик выразил недовольство ходом работ и прекратил сотрудничество с компанией-подрядчиком. Согласно заявлению заказчика, итальянская компания должна вернуть 1,3 миллиона евро. В свою очередь, компания Paghera требует от заказчика выплаты около 3-х миллионов евро и в связи с этим обратилась в азербайджанский суд. В настоящее время этот иск находится на стадии судебного рассмотрения. Однако компания Paghera в качестве меры по обеспечению своих претензий, не дожидаясь решения суда, обратилась с ходатайством об аресте недвижимости ответчика на сумму в 2 миллиона евро и запрете на проведение каких-либо работ на территории дачного участка. Однако суд не посчитал нужным удовлетворить это прошение, за что адвокат Кямандар Насибов, представляющий интересы истца, подверг критике действия участвующих в процессе судей. Представитель компании-заказчика юрист Наиль Шахвердиев, в свою очередь, парировал доводы защитника итальянской компании.

Как считает К.Насибов, судья первой судебной инстанции Мухаммед Акперов, рассматривавший ходатайство истца, «не имеет опыта в рассмотрении исков по деловым и экономическим вопросам». Однако Н.Шахвердиев утверждает, что это заявление не соответствует действительности. Во-первых, Мухаммед Акперов – судья, имеющий большой опыт в рассмотрении экономических споров, а так называемые «деловые вопросы» вообще не рассматриваются в азербайджанских судах. И в данном случае речь идет об экономическим конфликте, каковым является спор между Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. и ООО Baku Caspian Real Estate Limited. Судья Мухаммед Акперов больше семи лет возглавлял один из экономических судов Азербайджанской Республики, в чем можно убедиться из официального источника, перейдя по ссылке https://courts.gov.az/az/bakugravecrimes/judge/kbrovMhmmd-Huseyn-oglu_30. Во-вторых, судьи в нашей стране, как известно, назначаются главой государства. Так что вряд ли стоит сомневаться в опыте и компетенции человека, кандидатура которого одобрена президентом Азербайджана. Стоит отметить и то, что в соответствии с законодательством ходатайства о наложении ареста и некоторые другие такого рода иски могут рассматриваться без участия сторон и для этого нет необходимости созывать судебное заседание. Судья Мухаммед Акперов так и поступил, однако защитник истца заявил, что не может понять, «как судья мог принять решение без какого-либо разбирательства» и что это якобы не что иное, как незнание законов. Растиражированное СМИ утверждение адвоката Насибова о том, что данное дело приняло международный масштаб – это попытка оказания давления на суды и судей. Данный экономический спор действительно должен был рассматриваться в судебных органах Англии, но по непонятным нам причинам иск был направлен в суд Азербайджанской Республики. Однако, как бы там ни было, международная подсудность дела не говорит о том, что оно приобрело международный масштаб. Между прочим, заявление о необоснованности рассмотрения конфликта в судах Азербайджана было направлено в суд с нашей стороны, но из-за необоснованных ходатайств истца дело еще не рассматривалось по существу, и суд не может выразить отношение к нашему заявлению.