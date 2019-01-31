И снова про суд о 12 миллионах евро Что говорит другая сторона
Судебное противостояние итальянской компании Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L, взявшей заказ на проведение работ по озеленению и ландшафтному дизайну дачного участка в поселке Бильгя, и компании-заказчика Baku Caspian Real Estate Limited продолжается.
Напомним, что заказчик выразил недовольство ходом работ и прекратил сотрудничество с компанией-подрядчиком. Согласно заявлению заказчика, итальянская компания должна вернуть 1,3 миллиона евро. В свою очередь, компания Paghera требует от заказчика выплаты около 3-х миллионов евро и в связи с этим обратилась в азербайджанский суд.
В настоящее время этот иск находится на стадии судебного рассмотрения. Однако компания Paghera в качестве меры по обеспечению своих претензий, не дожидаясь решения суда, обратилась с ходатайством об аресте недвижимости ответчика на сумму в 2 миллиона евро и запрете на проведение каких-либо работ на территории дачного участка. Однако суд не посчитал нужным удовлетворить это прошение, за что адвокат Кямандар Насибов, представляющий интересы истца, подверг критике действия участвующих в процессе судей.
Представитель компании-заказчика юрист Наиль Шахвердиев, в свою очередь, парировал доводы защитника итальянской компании.
Как считает К.Насибов, судья первой судебной инстанции Мухаммед Акперов, рассматривавший ходатайство истца, «не имеет опыта в рассмотрении исков по деловым и экономическим вопросам».
Однако Н.Шахвердиев утверждает, что это заявление не соответствует действительности. Во-первых, Мухаммед Акперов – судья, имеющий большой опыт в рассмотрении экономических споров, а так называемые «деловые вопросы» вообще не рассматриваются в азербайджанских судах. И в данном случае речь идет об экономическим конфликте, каковым является спор между Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. и ООО Baku Caspian Real Estate Limited.
Судья Мухаммед Акперов больше семи лет возглавлял один из экономических судов Азербайджанской Республики, в чем можно убедиться из официального источника, перейдя по ссылке https://courts.gov.az/az/bakugravecrimes/judge/kbrovMhmmd-Huseyn-oglu_30. Во-вторых, судьи в нашей стране, как известно, назначаются главой государства. Так что вряд ли стоит сомневаться в опыте и компетенции человека, кандидатура которого одобрена президентом Азербайджана. Стоит отметить и то, что в соответствии с законодательством ходатайства о наложении ареста и некоторые другие такого рода иски могут рассматриваться без участия сторон и для этого нет необходимости созывать судебное заседание. Судья Мухаммед Акперов так и поступил, однако защитник истца заявил, что не может понять, «как судья мог принять решение без какого-либо разбирательства» и что это якобы не что иное, как незнание законов.
Растиражированное СМИ утверждение адвоката Насибова о том, что данное дело приняло международный масштаб – это попытка оказания давления на суды и судей. Данный экономический спор действительно должен был рассматриваться в судебных органах Англии, но по непонятным нам причинам иск был направлен в суд Азербайджанской Республики. Однако, как бы там ни было, международная подсудность дела не говорит о том, что оно приобрело международный масштаб. Между прочим, заявление о необоснованности рассмотрения конфликта в судах Азербайджана было направлено в суд с нашей стороны, но из-за необоснованных ходатайств истца дело еще не рассматривалось по существу, и суд не может выразить отношение к нашему заявлению.
Это правда, что 23.01.2019 года в Бакинском Апелляционном суде жалоба на судебное определение об отклонении ходатайства представителя и адвоката компании Paghera Green Service Societa Agricola S.R.L. Кямандара Насибова рассматривалась под председательством судьи, который до конца 2018 года работал в Бакинском административно-экономическом суда №1. Но какое это имеет отношение к делу?! Действительно и то, что, когда представители истца явились на заседание, судебная коллегия уже находилась в совещательной комнате. Но ведь само заседание началось точно в назначенное время и было проведено согласно всем требованиям законодательства. В этом сторона истца может удостовериться, ознакомившись с производившейся видеозаписью. То есть они опоздали на заседание, причем не на 4 минуты, как они утверждают, а на более длительное время.
Поскольку судебное определение в отношении отклонения ходатайства 23.01.2019 года признано правомерным, оно стало окончательным и не подлежащим обжалованию, теперь, в полном соответствии с требованиями азербайджанского гражданско-процессуального законодательства, дело теперь будет направлено в суд первой инстанции для рассмотрения иска по существу.
Выяснение же, кто является собственником шести гектаров земли в поселке Бильгя, не входит в компетенцию представителей компании Paghera. Отметим только, что если бы у Baku Caspian Real Estate Limited не было прав на этот участок, то с какой стати компания развернула бы там столь значительное строительство? Где логика?
Адвокат Насибов должен был прежде всего разъяснить своему подзащитному противоправность таких его действий, как импортирование в Азербайджан товаров на имя компаний «Аснаф» и Green Yard. Обманув владельцев этих фирм, итальянцы попросили их растаможить груз и передать его их представителям, а затем, завладев товаром, завозили его на объект в Бильгя как собственное имущество, что квалифицируется как уголовно наказуемое действие.
Таким образом, итальянцы обманули фактически три азербайджанские компании, а ныне сами бьют в набат, взывая о справедливости. А представляющий их адвокат-азербайджанец, не нашел ничего лучше, как очернять судебную систему и судей Азербайджана. В каких целях он это делает - понятно каждому специалисту-юристу.
Как уже говорилось, по существу данного судебного разбирательства заседаний пока не проводилось. Сам Кямандар Насибов отмечал, что даже подготовительное заседание было отложено. Так что о какой аудио- или видеозаписи может идти речь. И заявление о каких-то запечатленных на них неправомерных действиях судей – абсурд, их просто быть не может. Пока суды Азербайджана рассматривают процессуальные вопросы (применение мер по обеспечению иска, применение требований подсудности и подведомственности и т.д.) Насибов, драматизируя события, происходящие в четком соответствии с гражданско-процессуальным законодательством, просто изо всех сил старается привлечь к данному обычному спору между двумя компаниями, подлежащему рассмотрению исключительно в судах Англии и Уэльса (по процессуальным нормам права), причем с применением законодательства Англии и Уэльса (по материальным нормам права) внимание общественности и создать у своего заказчика гипертрофированное представление о своих адвокатских и представительских услугах.
Увы, в нашей реальной судебной практике таких случаев предостаточно…