Подарок Пашиняну: Россия продает Армении истребители Су-30СМ за бесценок

О подписании нового соглашения на истребители Су-30СМ в четверг со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении сообщило агентство Sputnik. В военном ведомстве подтвердили факт заключения сделки, но не стали уточнять ни число приобретаемых самолетов, ни сумму контракта, добавив лишь, что «процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в размере $100 млн находится на стадии реализации». В «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службе по ВТС от комментариев “Ъ” воздержались.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», для реализации сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные уступки: не только выделили кредит, но и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам. Знаковым этот контракт можно считать и для армянских властей в целом, и для премьера Армении Никола Пашиняна: впервые за десятилетия ВВС страны приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику.

Как сообщалось ранее, Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году.

По словам топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности, по условиям контракта Армения получит в 2020 году четыре новых истребителя Су-30СМ (производятся на Иркутском авиастроительном заводе, входит в корпорацию «Иркут»).

«Сделка проходит по линии ОДКБ. Несмотря на то, что контракт считается коммерческим, и закупка осуществляется в счет кредитных средств, выданных российской стороной, стоимость каждой машины для ВВС Армении составит столько же, сколько они стоят для вооруженных сил РФ»,— пояснил собеседник “Ъ”, уточнив, что «с российской стороны такие условия выглядят настоящим подарком». Контрактом также предусмотрено обучение армянских летчиков в российских военных заведениях.

Предметный интерес к Су-30СМ армянские военные начали проявлять еще в 2010 году из-за необходимости обновления парка ВВС (их основу составляют еще советские самолеты, большая часть которых нуждается в капитально-восстановительном ремонте и модернизации).

Более того, как сообщал ранее “Ъ”, примерно в 2012 году Москва и Ереван подписали контракт, по условиям которого Армения должна была получить в течение нескольких лет не менее 12 истребителей. Но соглашение так и не вступило в силу из-за финансовых трудностей заказчика. С тех пор стороны периодически возвращались к обсуждению перспектив сделки, но долгое время прийти к консенсусу не удавалось. Причем помимо самолетов (в Москве пытались решить финансовую проблему Еревана, разрешив ему приобрести самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам), Армении было необходимо закупать и другое вооружение. Так, например, Ереван стал первым экспортным получателем дивизиона новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а еще приобрел оружия на $300 млн в счет российских кредитов.

К вопросу о закупке истребителей стороны вернулись уже после смены власти в Армении: правда, исходя из финансовых возможностей заказчика, обсуждалась покупка уже шести Су-30СМ.