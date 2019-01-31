Аэропорт Кишинева отказался принять самолет президента

Глава Молдовы Игорь Додон не может вернуться из Москвы на родину, так как аэропорт Кишинева не принимает самолеты из-за нелетной погоды, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы молдавского государства.

Согласно информации, Игорь Додон планировал провести пресс-конференцию в аэропорту Кишинева в пятницу в полдень, чтобы подвести итоги трехдневного рабочего визита в Москву, однако мероприятие отменили из-за того, что кишиневский аэропорт не принимает самолеты в связи с метеоусловиями.

В пресс-службе аэропорта агентству подтвердили, что уже третий день как из-за сильного тумана самолеты не могут приземлиться в аэропорту Кишинева.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный туман рассеется в течение пятницы. Метеорологи прогнозируют дальнейшее потепление и дожди.