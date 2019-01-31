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Здоровый образ жизни сейчас в тренде. Мы занимаемся йогой, изучаем духовные практики, стараемся следить за своим питанием, хотим оставаться молодыми, активными и красивыми долгие годы, и это замечательно. «Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению», - пошутил когда-то Оскар Уайльд.

Между тем, полезное питание не имеет ничего общего с изнуряющими диетами, лишающими нас радости вкуса. Бесценные секреты здоровья кроются в древних рецептах наших предков. Многие из них, к сожалению, уже практически канули в Лету из-за сложности приготовления. И это было бы огромной потерей. И вот команда специалистов отправилась на поиски старинных азербайджанских рецептов. Они собирали их в архивах, беседовали с историками и старожилами регионов Азербайджана.

И сегодня новый национальный бренд SUNBUL - Азербайджанские национальные сладости - с гордостью представляет свой первый продукт - халву «Сямяни», которая готовится из пророщенной пшеницы. Это один из самых древних азербайджанских рецептов. Халву «Сямяни» готовили еще в эпоху династии Ширваншахов (6 -16 вв.). Именно с ней сравнивал сладость уст любимой женщины великий поэт и философ Имадеддин Насими, живший и творивший в государстве Ширваншахов. В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими. И это стало еще одной причиной подобного выбора. Халву «Сямяни» подавали нашим отважным предкам в утро перед боем, и она неизменно придавала силы в битвах!

Также по традиции эту халву готовили для роженицы, чтобы придать ей сил и энергии, именно ее преподносили соседям и родственникам, когда в доме случались счастливые события – свадьба, рождение ребенка. И, разумеется, она была одной из основных сладостей, украшавших праздничный стол на Новруз байрамы. Пряная, острая, сладкая… Описать ее вкус и божественный аромат словами просто невозможно! На приготовление этой халвы требуется около двух недель: пока отборные зерна пшеницы прорастут до необходимой длины, пока перемелешь их, обязательно в медной ступе, вручную, отожмешь весь живительный сок – настоящий кладезь витаминов и необходимых микроэлементов. В нем содержится и кальций, и калий, и хром, и медь, и кремний, и селен, и цинк, и железо, и йод, и витамины B5, Е, С, D, Р, и фолиевая кислота. Не менее полезна и безумно вкусна орехово-фисташковая пахлава «Ширваншах», рецепт которой был практически утерян. Она также готовится на основе сока пророщенной пшеницы с добавлением фисташек, орехов, меда, дошаба и самых разных пряностей. Традиционный рецепт этой дивной пахлавы дошел до наших времен через века. А самое удивительное то, что во дворе дворца Ширваншахов, резиденции правителей Ширвана, до сих растет роскошное фисташковое дерево, плоды которого несколько столетий назад использовались для приготовления этого дивного десерта.