Ильхам Алиев наградил братьев Шириновых за героизм в Украине

Как сообщает АзерТАдж, медаль присвоена за мужество, проявленное при спасении людей, чьим жизням угрожала опасность.

Напомним, что братья Умуд и Сабир Шириновы стали настоящими героями в украинском Николаеве после того, как спасли трех человек из горящего автомобиля.

19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок

Около 19:00 братья Шириновы возвращались с работы и увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, и в нем плачет ребенок.

Братья Шириновы не растерялись. Они, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа пострадавших.

Когда скорая помощь забрала семью в больницу, братья Шириновы не успокоились и поехали вслед за ней в больницу. Оказали материальную помощь в спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье.