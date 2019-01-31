Погода на завтра: ветрено и дождливо

В субботу на территории Азербайджана прогнозируется сильный ветер, местами осадки, говорится в сообщении национального департамента по гидрометеорологиии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, ближе к вечеру возможен дождь. Днем сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 2-5 градусов, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, в горах возможен снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем 7-11 градусов, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Прогнозируемые на 2 и 3 февраля на Апшероне умеренное колебание метеорологических факторов скажется благоприятно на самочувствии метеозависимых людей.