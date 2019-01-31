Трамп отказался от встречи с главами спецслужб

Белый дом внезапно отказался от ежедневного брифинга президента США Дональда Трампа с руководителями разведывательных агентств на следующий день после их публичных разногласий с Трампом по вопросу национальных угроз. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча была перенесена, однако она не стала вдаваться в подробности и отвечать на последовавшие вопросы.

Американские президенты обычно встречаются со своими высшими должностными лицами разведки или с заместителями каждый день для обсуждения актуальных вопросов нацбезопасности, пишет издание.

Отмена встреча состоялась на следующий день после того, как директор ЦРУ Джина Хаспел и директор Национальной разведки Дэн Коутс, а также ряд других высокопоставленных сотрудников разведки представили конгрессу США свой взгляд на угрозы национальной безопасности, которые резко противоречили недавним заявлениям Трампа, говорится в материале.

После их выступления в конгрессе Трамп раскритиковал глав разведывательных агентств в своем твиттере, назвав их «наивными» и посоветовав вернуться в школу.