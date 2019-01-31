Путин снова созвал Совбез из-за Венесуэлы

Ситуация в Венесуэле, предполагаемый выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были обсуждены президентом России Владимиром Путиным и постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, также "состоялся разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД".

Отметим, что на прошлой неделе кризис в Венесуэле также обсуждался на совещании Совбеза РФ, где все присутствующие подтвердили позицию России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране.