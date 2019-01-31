Минздрав: «Это не свиной грипп»

16 человек в Азербайджане, у которых был обнаружен вирус A/H1N1, не были госпитализированы, так как они здоровы. Об этом haqqin.az сказал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

Он добавил, что наличие вируса A/H1N1 у этих людей подтвердили Республиканская противочумная станция и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Однако вирус A/H1N1 не считается свиным гриппом, а является сезонным заболеванием. ВОЗ также выступает против того, чтобы вирус H1N1 называли свиным гриппом, так как он считается сезонным заболеванием.