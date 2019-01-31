Шанс выиграть 50 манатов с платежными картами от Kapital Bank

Владельцы платежных карт Visa и MasterCard от Kapital Bank смогут участвовать в новой выигрышной Лотерее Центрального Банка «Kartla ödə, kartla qazan» («Плати картой, заработай картой»). Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через ПОС терминалы страны, минимум на 5 манатов, автоматически становится участниками Лотереи.

В течение трех месяцев среди участников Лотереи каждый месяц будут разыграны 600 призов по 50 манатов. Последний день Лотереи 30 апреля 2019 года. Подробнее – https://www.cbar.az/page-133/stimullasdirici-lotereya.

Следует отметить, что карты Visa и MasterCard можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.