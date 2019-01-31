Всемирная организация здравоохранения и наш Минздрав снова о свином гриппе в Баку

Ульвия Худиева 16:27

Представитель офиса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Джавахир Сулейманова прокомментировала haqqin.az распространяемую со ссылкой на ВОЗ информацию о выявлении у 16 человек в Азербайджане свиного гриппа (А/H1N1). Дж.Сулейманова отметила, что в настоящее время она вместе с сотрудниками Министерства здравоохранения Азербайджана проверяет эту информацию.

«Мы связались с европейским региональным офисом ВОЗ, где заявили, что у них нет сведений о случаях заражения свиным гриппом в Азербайджане. Таким образом, эта организация никаких сообщений о заболевших в нашей стране не распространяла. Гриппозные заболевания, выявленные в Азербайджане, связаны всего лишь с сезонными вирусами», - утверждает представитель Всемирной организации здравоохранения. Официальный представитель ВОЗ отметила, что глава представительства организации в Азербайджане Ханде Харманджи в своем заявлении на прошлой неделе рассказала о ситуации с вирусными инфекциями в Азербайджане и рекомендовала воздержаться от употребления термина «свиной грипп». Вместе с тем Хармаджи подтвердила наличие сезонного гриппа в стране. «Так что информацию о сезонном гриппе представили как сообщение о свином гриппе», - считает Дж.Сулейманова. В пресс-службе Минздрава также заявили, что не представляли в ВОЗ никакой информации о выявлении А/H1N1. Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев полагает, что распространение такой информации со ссылкой на ВОЗ труднообъяснимо. «Скорее всего была допущена какая-то ошибка», - сказал он haqqin.az.