Всемирная организация здравоохранения и наш Минздрав снова о свином гриппе в Баку
Представитель офиса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Джавахир Сулейманова прокомментировала haqqin.az распространяемую со ссылкой на ВОЗ информацию о выявлении у 16 человек в Азербайджане свиного гриппа (А/H1N1).
Дж.Сулейманова отметила, что в настоящее время она вместе с сотрудниками Министерства здравоохранения Азербайджана проверяет эту информацию.
«Мы связались с европейским региональным офисом ВОЗ, где заявили, что у них нет сведений о случаях заражения свиным гриппом в Азербайджане. Таким образом, эта организация никаких сообщений о заболевших в нашей стране не распространяла. Гриппозные заболевания, выявленные в Азербайджане, связаны всего лишь с сезонными вирусами», - утверждает представитель Всемирной организации здравоохранения.
Официальный представитель ВОЗ отметила, что глава представительства организации в Азербайджане Ханде Харманджи в своем заявлении на прошлой неделе рассказала о ситуации с вирусными инфекциями в Азербайджане и рекомендовала воздержаться от употребления термина «свиной грипп». Вместе с тем Хармаджи подтвердила наличие сезонного гриппа в стране.
«Так что информацию о сезонном гриппе представили как сообщение о свином гриппе», - считает Дж.Сулейманова.
В пресс-службе Минздрава также заявили, что не представляли в ВОЗ никакой информации о выявлении А/H1N1.
Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев полагает, что распространение такой информации со ссылкой на ВОЗ труднообъяснимо. «Скорее всего была допущена какая-то ошибка», - сказал он haqqin.az.
«Минздрав не выявлял и не подтверждал наличие в стране свиного гриппа. Так что никаких оснований отправлять в ВОЗ подобные сведения не было», - утверждает Дж.Исаев.
Главный инфекционист страны также отметил, что у свиного гриппа нет никаких специфических симптомов. У этого заболевания такие же клинические признаки и такое же протекание, как и у обычного гриппа.
«Для непомерного раздувания проблемы и тем более паники нет никаких причин. Между прочим, свиной грипп в сравнении с птичьим гриппом гораздо слабее. В Азербайджане сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна, и нет никаких оснований для беспокойства», - сказал Джалал Исаев.
Отметим, что в информации Центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро ВОЗ утверждалось, что в ходе обследований в Азербайджане у 16 человек был выявлен свиной грипп.
Также отметим, что глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ханде Хармаджи сегодня на пресс-конференции подтвердила, что у 16 человек в Азербайджане найдет вирус A/H1N1.
«Но это – не свиной грипп, а сезонный. То есть этот вирус уже не называют свиным гриппом», - сказала она.
Глава офиса сказала, что в случае, если «свиной грипп» передается от свиньи к человеку и от человека к человеку, то его уже называют сезонным гриппом.
«В Грузии в настоящее время широко распространен данный вирус A/H1N1, но данный вирус уже лет 10, как широко распространен во всем мире и не отличается от вирусов, распространенных в прошлом году», - добавила Харманджи.