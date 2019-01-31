Россия вывела из США миллиарды долларов

Россия сократила вложения в казначейские облигации США, следует из материалов американского Минфина. Центробанк РФ в ноябре продал бумаги на 1,8 миллиарда долларов, пишет «Лента.ру».

Сейчас в собственности российского ЦБ находятся облигации на 12,81 миллиарда долларов: 9,06 миллиарда краткосрочных обязательств (со сроком обращения менее года) и 3,75 миллиарда долгосрочных.

Сокращение стало самым масштабным с весны 2018 года, когда ЦБ распродал бумаги на 80 миллиардов долларов.

Крупнейшим держателем американского госдолга (не считая Федеральную резервную систему) остается Китай с активами на 1,1 триллиона долларов. В ноябре он также сократил свои резервы на 17 миллиардов.

Параллельно Россия наращивает запасы золота: в 2018 году ЦБ закупил 8,8 миллиона унций (274 тонны). Это на 22,2 процента больше, чем в 2017 году.