Али Гусейнли заявил о новых мерах наказания оппозиционеров

«Правоохранительные органы справляются с ситуацией, когда кто-то желает нарушить общественный порядок. Кроме этого, согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс на весенней сессии парламента в 2016 году, были определены меры наказания тех, кто использует фейковые профили в интернете. Эти изменения предусматривают лишение свободы лиц, использующих фейковые профили», - отметил Гусейнли.

По его словам, в 2008 году были внесены изменения в закон «О свободе собраний», которые направлены на пресечение случаев, связанных с незаконными собраниями.

Цель митингов радикальной оппозиции - не почтение памяти Мамед Эмина Расулзаде или шехидов событий 20 Января. Их цель – посеять смуту, нарушить общественно-политическую стабильность. Об этом в пятницу во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана заявил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

По его словам, в связи с некоторыми пробелами в применении этих изменений необходимо пересмотреть законодательство.

Председатель комитета также сказал, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов была высоко оценена народом. По словам Гусейнли, несмотря на это, радикальная оппозиция оскорбляет в интернете семьи шехидов, осуждает их за встречу с главой государства.

А.Гусейнли отметил, что виновниками того, что в Азербайджане такое количество шехидов являются те, кто был у власти в 1992 году.

"Если они, тогдашний спикер парламента, министр внутренних дел смогли бы защитить хотя бы свои родные села, районы, то у нас не было бы столько шехидов. Несмотря на то, что Нахчыван был тогда взят в блокаду и армянами, и находящимися тогда у власти в Азербайджане, советские войска были выведены из Нахчывана, Гейдар Алиев защитил Нахчыван. Они же не смогли защитить даже родные села, районы. Тысячи людей дезертировали из армии. После того, как Гейдар Алиев вернулся к власти, был дан указ о помиловании этих людей, они вернулись на поле битвы, многие проявили героизм", - сказал он.