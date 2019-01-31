Начав свою коммерческую деятельность, «Азерспейс-2» увеличит спектр услуг и расширит позиции «Азеркосмос» на высококонкурентном рынке спутниковых услуг.

Зона покрытия спутника «Азерспейс-2» охватывает страны Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и тропической Африки. Спутник предоставляет высококачественные телекоммуникационные услуги государственному и частному секторам стран со спутниковым покрытием.

Начиная с сегодняшнего дня, телекоммуникационный спутник «Азерспейс-2», успешно запущенный 26 сентября 2018 года с космодрома Куру, начал свою коммерческую деятельность.

В настоящее время ведутся активные деловые переговоры о продаже спутниковых емкостей, с потенциальными клиентами в странах, включенных в зону покрытия спутника. Соглашения об использовании спутниковых услуг были подписаны между “Азеркосмос» и рядом компаний США, Пакистана и стран, включенных в зону покрытия спутника.

Несмотря на то, что 2019 год является стартовым для коммерческой деятельности, от спутника «Азерспейс-2» ожидается доход в размере 16,5 миллионов долларов.

«Азерспейс-2» произведен компанией “Space Systems/Loral” (SSL) на основе высоконадежной спутниковой платформы “SSL 1300”. Срок эксплуатации на орбите спутника, оснащенного современными электродвигателями, составит как минимум 20 лет.