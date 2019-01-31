Пашинян заявил Меркель, что не верит в решение карабахской проблемы

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Германии премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил одно из своих заявлений о том, что любой вариант решения конфликта должен быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Айсор.ам.

«Я надеялся, что такое же заявление последует и из Азербайджана о том, что решение конфликта должно быть приемлемо для народов Карабаха и Армении. К сожалению, мы подобного не услышали. История этого заявления отражает всю ситуацию в переговорном процессе. И пока таких заявлений нет из Азербайджана, то мы, к сожалению, не можем иметь больших надежд, что продвинемся вперед», - отметил Н.Пашинян.