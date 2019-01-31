УЕФА опубликовал список объектов, которые могут служить базами для 24-х футбольных сборных-участниц финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Как известно, турнир впервые пройдет в 12 городах Европы, в том числе и в Баку. Столица Азербайджана примет три матча групповой стадии и один четвертьфинал.

В свой каталог УЕФА внес базы, расположенные в городах-хозяевах чемпионата, а также недалеко от них. Это сделано для того, чтобы помочь 24 футбольным федерациям при выборе места дислокации в дни Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

В Баку, где матчи будут проходить на Олимпийском стадионе, УЕФА выбрал в качестве тренировочных полей «Баксель Арену», «Далга Арену» и Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Для проживания эксперты Европейского футбольного союза предлагают в Азербайджане отели Fairmont, Bilgah Beach и Excelsior.

Всего сотрудники УЕФА при подготовке каталога побывали в более чем 150 отелях и более 100 учебных центрах Европы, включив в итоговый список тренировочные базы таких клубов, как «Бавария», «Рома», «Лацио» и «Зенит». Выбирались как гостиницы в центре города, так и курортные отели.

«Наш каталог отвечает всем потребностям будущих участников Евро-2020, - говорит представитель УЕФА Мартин Каллен. – Чемпионат Европы станет уникальным турниром, он пройдет в 12 городах. Поэтому и подход при его организации должен быть особый».