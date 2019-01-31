Какие футбольные сборные будут жить в Баку во время Евро-2020? Список УЕФА
УЕФА опубликовал список объектов, которые могут служить базами для 24-х футбольных сборных-участниц финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Как известно, турнир впервые пройдет в 12 городах Европы, в том числе и в Баку. Столица Азербайджана примет три матча групповой стадии и один четвертьфинал.
В свой каталог УЕФА внес базы, расположенные в городах-хозяевах чемпионата, а также недалеко от них. Это сделано для того, чтобы помочь 24 футбольным федерациям при выборе места дислокации в дни Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.
В Баку, где матчи будут проходить на Олимпийском стадионе, УЕФА выбрал в качестве тренировочных полей «Баксель Арену», «Далга Арену» и Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Для проживания эксперты Европейского футбольного союза предлагают в Азербайджане отели Fairmont, Bilgah Beach и Excelsior.
Всего сотрудники УЕФА при подготовке каталога побывали в более чем 150 отелях и более 100 учебных центрах Европы, включив в итоговый список тренировочные базы таких клубов, как «Бавария», «Рома», «Лацио» и «Зенит». Выбирались как гостиницы в центре города, так и курортные отели.
«Наш каталог отвечает всем потребностям будущих участников Евро-2020, - говорит представитель УЕФА Мартин Каллен. – Чемпионат Европы станет уникальным турниром, он пройдет в 12 городах. Поэтому и подход при его организации должен быть особый».
При этом в УЕФА подчеркивают, что сборные имеют полное право выбирать себе базу и отели, не попавшие в каталог. Более того, команды могут размещаться в странах, в которых не будут проходить матчи Евро-2020.
Напомним, что, помимо Баку, игры чемпионата примут Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Как мы уже сообщали, если страна-хозяйка Евро-2020 пробьется в финальную часть, то как минимум два матча проведет в родных стенах. В Баку и Риме пройдут встречи группы «А». Это фактически означает, что если сборная Италии выйдет на Евро, то две игры групповой стадии сыграет в Риме, а одну – в Баку.
Сборная Азербайджана, если совершит чудо и тоже пробьется в финальную часть, то, наоборот, два матча проведет в Баку и один – в Вечном городе.
Матчи в столице Азербайджана состоятся 13, 17 и 21 июня. Время их начала определится после жеребьевки. А четвертьфинальная игра пройдет в Баку 4 июля и начнется в 20:00.