Октай Асадов пожаловался на посещаемость в Милли Меджлисе

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер Октай Асадов сделал депутатам предупреждение. Как сообщает Report, спикер призвал депутатов относиться более ответственно к своей работе.

"Некоторые депутаты приходят на заседание в первую половину дня, а во вторую - отсутствуют. Здесь все равны. Никого не принуждали становиться депутатом. Это наша основная работа. Заседания Милли Меджлиса бывают 3-4 раза в месяц.

Каждый должен участвовать на заседаниях. Уважительная причина может быть у каждого. Сколько можно говорить об этом? Это уже неуважение", - подчеркнул О.Асадов.