Акция была проведена на территории Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом MİDA.

Целью мероприятия является вклад в формирование экологической культуры среди молодежи в рамках государственной молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, а также кампании партии «Ени Азербайджан» «Посадим 700 тысяч деревьев!». Кроме того, организаторы мероприятия хотят привить молодежи чувство ответственности за окружающую среду и призвать к совместной борьбе с экологическими проблемами.

В акции приняли участие члены всех организаций ЙАП, действующих в Насиминском районе, а также сотрудники MİDA и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В рамках акции было посажено более 200 новых деревьев, а также проведена уборка территории.