Лукашенко объяснил, почему белорусов выгоняют жены

Он отметил, что отсутствие элементарных навыков и умений разрушает молодые семьи.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку», - заявил он.

Лукашенко добавил, что раньше этому учили в школе. Он выразил возмущение тем, что мужчины не знают, как работать молотком и топором, а девушки не могут пожарить яичницу.