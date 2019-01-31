Специалисты Бакинского транспортного агентства изучают пропускную способность и интенсивность транспортных средств на центральных улицах, на которых имеются камеры интеллектуального контроля за незаконными парковками.

Было установлено, что благодаря деятельности таких камер были устранены искусственные факторы, которые негативно влияли на пропускную способность дорог и увеличивали плотность транспортного потока. Для более эффективного управления парковками, на улицах, где интенсивность транспортного движения намного ниже пропускной способности, проводится замена соответствующих дорожных знаков.

В соответствии с требованием законодательства, на проспекте Азадлыг, улицах Бюльбюля, Самеда Вургуна, Диляры Алиевой, Рашида Бехбудова и Узеира Гаджибекова в общей сложности было заменено 33 дорожных знака.

В 19 местах знак 3,27 заменен на знак 3,28. Стоит отметить, что знак 3,27 не позволяет останавливать транспортное средство ни на секунду. А схожий с ним знак 3,28 все же разрешает останавливать транспортное средство для того, чтобы подобрать или высадить пассажира.