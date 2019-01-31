БТА предупреждает водителей: заменены дорожные знаки Фото
Специалисты Бакинского транспортного агентства изучают пропускную способность и интенсивность транспортных средств на центральных улицах, на которых имеются камеры интеллектуального контроля за незаконными парковками.
Было установлено, что благодаря деятельности таких камер были устранены искусственные факторы, которые негативно влияли на пропускную способность дорог и увеличивали плотность транспортного потока. Для более эффективного управления парковками, на улицах, где интенсивность транспортного движения намного ниже пропускной способности, проводится замена соответствующих дорожных знаков.
В соответствии с требованием законодательства, на проспекте Азадлыг, улицах Бюльбюля, Самеда Вургуна, Диляры Алиевой, Рашида Бехбудова и Узеира Гаджибекова в общей сложности было заменено 33 дорожных знака.
В 19 местах знак 3,27 заменен на знак 3,28. Стоит отметить, что знак 3,27 не позволяет останавливать транспортное средство ни на секунду. А схожий с ним знак 3,28 все же разрешает останавливать транспортное средство для того, чтобы подобрать или высадить пассажира.
Еще на 14 дорожных знаках устранены недостатки. На знаках, которые подверглись изменению, установлены информационные таблички (знак 7.5.4) о том, что их требование распространяется на промежуток времени с 07:30 до 20:00. БТА предупреждает водителей, что в случае остановки транспортного средства на второй и третьей полосе дороги в то время, когда не действуют требования знаков 3,27 и 3,28, в отношении них будут применены административные взыскания.
Такие меры будут приняты и на других улицах. В ближайшее время также будут анализированы улицы, на которых предполагается установка камер интеллектуального контроля за незаконной парковкой. В соответствии с повышением и понижением интенсивности транспортного движения могут быть внесены изменения в дорожные знаки.
В БТА отметили, что в рамках работ по установке камер интеллектуального контроля за незаконной парковкой, подобные камеры планируется установить в 360 пунктах.