В ООН саудовского кронпринца назвали главным подозреваемым в убийстве Хашкаджи

Делегация ООН, находящаяся в настоящее время в Турции, считает, что главным подозреваемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи является саудовский принц Мухаммед бен Салман. Об этом телеканалу CNN Turk рассказал официальный представитель Партии справедливости и развития Турции, советник президента страны Ясин Актай, передает ТАСС.

Данное заявление Актай сделал по итогам встречи со спецдокладчиком ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая с начала недели находится в Турции для изучения улик по делу журналиста.

«Основным подозреваемым в убийстве делегация ООН видит наследного принца», — сказал Актай.

«У нас нет надежд на вклад Саудовской Аравии в расследование, учитывая позицию, которая эта страна демонстрировала до сих пор. Эр-Рияд не помогает правосудию и пока занимается только покрывательством некоторых лиц», - добавил Актай.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашкаджи в начале октября исчез после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашкаджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.