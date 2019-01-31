Президента Молдовы отправили домой правительственным спецбортом

Руководство России предоставило правительственный самолет президенту Молдовы Игорю Додону, застрявшему в Москве из-за нелетной погоды в Кишиневе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации главы республики.

По его словам, Додон прибудет в Кишинев 1 февраля к 21:00 по московскому времени.

О проблемах с вылетом президента Молдовы на родину стало известно 1 февраля. Сообщалось, что из-за тумана в Кишиневе местный аэропорт не может принимать большинство рейсов, и из Москвы Додон может попасть домой только с помощью специального летного отряда «Россия», пилоты которого имеют соответствующие навыки и оборудование.

Глава Молдовы не впервые пользуется помощью принимающей стороны, чтобы вернуться в Кишинев: в похожей ситуации ему помогал президент Беларуси Александр Лукашенко, предоставивший свой самолет.