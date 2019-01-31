Официальный Баку ответил на заявление Пашиняна по Карабаху

Международные резолюции и документы, принятые в связи с нагорно- карабах ским конфликтом, в первую очередь четыре резолюции СБ ООН, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода войск армянских захватчиков с оккупированных территорий Азербайджана, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Германию - "уступки азербайджанской стороны; приемлемость урегулирования конфликта для народов Нагорного Карабах а и Армении".

"В первую очередь хотела бы напомнить, что в результате конфликта именно Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана были оккупированы, около миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и стали вынужденными переселенцами", - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства отметила, что "во всех документах, принятых в связи с урегулированием конфликта, и предложениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ речь идет не о "народе", а о населении армянского и азербайджанского происхождения".

"В заключение хотелось бы отметить, что Пашинян как премьер-министр Армении должен понимать, что урегулирование конфликта придаст импульс независимости Армении, и в первую очередь создаст новое положение, которое откроет большие экономические возможности для населения Армении", - сказала Абдуллаева.