Болтон: США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы

США не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы, но в настоящий момент речи о возможном военном вмешательстве не идет, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, сообщает ТАСС.

На вопрос, является ли военное вмешательство в Венесуэле со стороны США, а также Бразилии или Колумбии неизбежным, Болтон ответил: "Нет", подчеркнув при этом, что, как заявлял Трамп, в отношении южноамериканской республики "возможны все варианты".

"Наша цель заключается в мирной передаче власти в Венесуэле", - заявил Болтон.

По словам советника Трампа, то, что происходит в Венесуэле, не имеет отношения к США: "Думаю, это то, чего на самом деле добивается народ Венесуэлы", - указал Болтон, отметив, что США в настоящий момент пытаются работать с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Мы не хотим давать Мадуро любого повода для того, чтобы заявить, что Гуайдо является нашей марионеткой", - подчеркнул помощник Трампа.