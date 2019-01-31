Пятикратный чемпион мира предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу руководителя отдела кикбоксинга спортивного клуба «Нефтчи», президента спортивного клуба « Ходжалы » , пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, обладателя президентской премии Эхрама Меджидова.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого, согласно которым 40-летний Э.Меджидов ранее не был судим.

После уточнения анкетных данных обвиняемого потерпевшая сторона подала гражданский иск в суд. В свою очередь адвокат Э.Меджидова подал ходатайство в суд.

По словам адвоката, лица, которые были непосредственными свидетелями инцидента между Эхрамом Меджидовым и его тестем, должны быть допрошены. Он отметил, что инцидент произошел в Бинагадинском районном исполнительном отделе. Однако сотрудники исполнительного отдела и службы охраны, которые присутствовали во время инцидента, не были допрошены.

В свою очередь Э.Меджидов не согласился с предъявленным ему обвинением и попросил вернуть дело на предварительное следствие.

Суд не удовлетворил ходатайство. Судебное разбирательство назначено на 12 февраля.

Отметим, что Эхрам Меджидов обвиняется в избиении своего тестя 66-летнего Бахруза Дильбази. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 126.2.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.