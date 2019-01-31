Пятикратный чемпион мира предстал перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу руководителя отдела кикбоксинга спортивного клуба «Нефтчи», президента спортивного клуба «Ходжалы», пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, обладателя президентской премии Эхрама Меджидова.
Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого, согласно которым 40-летний Э.Меджидов ранее не был судим.
После уточнения анкетных данных обвиняемого потерпевшая сторона подала гражданский иск в суд. В свою очередь адвокат Э.Меджидова подал ходатайство в суд.
По словам адвоката, лица, которые были непосредственными свидетелями инцидента между Эхрамом Меджидовым и его тестем, должны быть допрошены. Он отметил, что инцидент произошел в Бинагадинском районном исполнительном отделе. Однако сотрудники исполнительного отдела и службы охраны, которые присутствовали во время инцидента, не были допрошены.
В свою очередь Э.Меджидов не согласился с предъявленным ему обвинением и попросил вернуть дело на предварительное следствие.
Суд не удовлетворил ходатайство. Судебное разбирательство назначено на 12 февраля.
Отметим, что Эхрам Меджидов обвиняется в избиении своего тестя 66-летнего Бахруза Дильбази. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 126.2.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.