Глава МИД: Турция поможет армии Украины

Украина рассчитывает, что Турция в ближайшее время предоставит украинским вооруженным силам помощь на десятки миллионов долларов, заявил глава МИД страны Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе, передает РИА Новости.

"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим вооруженным силам, это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. Речь идет о серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал Климкин.

Однако глава украинского МИД не уточнил, о какой помощи идет речь.