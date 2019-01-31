В Африке российских моряков задержали с тоннами кокаина

В Кабо-Верде (Западная Африка) задержаны 11 российских моряков, которых подозревают в контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Согласно информации, на судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Экипаж задержали, само судно остается в порту Прая.

В российском диппредставительстве отметили, что находятся на связи со следственными органами и с самими задержанными: «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации».

По данным агентства, судно под панамским флагом находилось на пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.