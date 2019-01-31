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Азербайджанская SOCAR выходит на один из самых выгодных рынков Турции — будет продавать газ конечным потребителям. Госкомпания купила немецкую EWE Turkey Holding и входящие в нее компании, чтобы начать бизнес по распределению природного газа в стране. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что сделка дополнит инвестиционную цепочку и принесет дополнительную прибыль для Азербайджана и Турции. Немецкая энергетическая компания EWE AG владела фирмами, которые поставляют газ в Бурсу и Кайсери. Об этом говорится в статье издания EAdaily.

Сегодня SOCAR известна как крупный добытчик нефти и газа и участник проекта по строительству «Южного газового коридора» в Италию через Грузию, Турцию и Грецию. По газопроводу будут подавать 18 млрд кубометров газа, 10 млрд из которых предназначены для стран ЕС. В то же время азербайджанская компания активно развивает свою деятельность в странах Причерноморья, где в свое время активно работали или планировали выход на рынок российские компании. После 2014 года им пришлось отказаться от планов, а некоторым сократить или вообще свернуть свои проекты. «Газпрому» и не снилось В свое время «Газпром» стремился выйти на рынки газа Украины и Турции, чтобы продавать его непосредственным потребителям и получать максимальную маржу. Однако не получилось. В Украине российскому холдингу отказали еще до «майдана», а в Турции… Другое дело — SOCAR. Сегодня азербайджанская госкомпания владеет распределительными сетями в Грузии и Турции. А в Украине продает газ промышленным потребителям. По результатам прошлого года «SOCAR Украина» стала крупнейшим частным импортером природного газа в страну — 473 млн кубометров.

В Грузии в прошлом году азербайджанская госкомпания получила за $9,5 млн контроль над сетями, расположенными на территории Каспского, Гардабанского, Зестафонского, Зугдидского, Озургетского, Лагодехского, Ахметского и Онского районов. А это 670 тыс. абонентов. На очереди — Болгария. В начале января глава SOCAR Balkan Мурад Гейдаров заявил, что компания приступает к детальным технико-экономическим исследованиям с целью возможного участия на рынке газораспределения Болгарии. «Мы внимательно изучаем концепцию Балканского газового хаба, разработанную совместно с правительством Болгарии и Еврокомиссией. Кроме того, после обращения премьер-министра Болгарии наша компания приступила к изучению технических и коммерческих предпосылок для нашего возможного присутствия на рынке газораспределения Болгарии. В настоящий момент мы приступаем к детальным технико-экономическим исследованиям, которые планируем завершить к концу второго квартала 2019 года», — приводит слова Гейдарова агентство «Прайм».

Таким образом, SOCAR создает максимально выгодную цепочку от скважины до потребителя по странам, куда поставляется или будет поставляться газ из Каспийского моря. Из стран Причерноморья в зону активной распределительной деятельности не попали только Россия и Румыния. Прибыльное место пусто не бывает Сегодня в Грузии SOCAR имеет 115 АЗС, 16 центров обслуживания и 5 нефтяных терминалов. Кроме того, торгует нефтепродуктами оптом. В Турции, где азербайджанская госкомпания является крупнейшим инвестором в $14 млрд, она является совладельцем новенького НПЗ STAR, нефтехимического производителя Petkim и крупнейшего на Эгейском море порта по контейнерным перевозкам Petlim. Сейчас SOCAR и британская BP рассматривают возможность строительства нового нефтехимического комплекса в западной части Турции. В Румынии SOCAR представлен 41 АЗС и планирует их расширить до 60. В Украине она владеет 59 АЗС и двумя нефтеналивными бункировщиками. С размахом SOCAR в странах Причерноморья сегодня может сравниться только «ЛУКойл». Компания имеет мощные сети автозаправочных станций в Грузии, Турции и Румынии. А в последней ведет работы на шельфе Черного моря и владеет еще крупным НПЗ Petrotel Lukoil. Причем в Румынии с 2014 года у российской частной компании дела гладко не шли. Летом 2014 года прокуратура Апелляционного суда города Плоешти постановила возбудить уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств в отношении НПЗ и его гендиректора. Позже прокурор обвинил еще и LUKOIL Europe Holdings B.V. в умышленной растрате кредитов и отмывании денежных средств. Российская компания, правда, отбилась и осенью 2017 года Аппеляционный суд Плоешти прекратил уголовное дело, а чуть больше месяца назад новый директор Алексей Коваленко пообещал инвестиции в НПЗ в $101 млн до 2021 года.

Что касается Украины, то российские компании официально полностью ушли из страны в конце 2017 года. В декабре «Роснефть» исключила из списка аффилированных компаний Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd., которые владеют оператором украинских автозаправочных станций ООО «Восток». SOCAR, тем временем, планирует увеличить количество АЗС в Украине в этом году на 8 станций и развивать сети заправок для электромобилей, устанавливать модули по продаже сжиженного углеводородного газа (СУГ), который азербайджанская компания покупает в России. АЗС, впрочем, не является единственной нишей, которую SOCAR заполняет после ухода российских компаний. В 2017 году Минэкономразвития Украины ввело санкции против крупнейшего в мире производителя минеральных удобрений - российской группы ЕвроХим. А в начале января этого года SOCAR объявила о запуске единственного в Азербайджане завода по выпуску карбамида годовой мощностью 650 тыс. тонн. 500 тыс. тонн из них планируется экспортировать, в том числе в Украину. Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан говорит, что SOCAR ведет практическую деятельность за пределами страны с начала 2007 года. «И если мы отследим стратегию SOCAR по экспансии на внешние рынки за последние десять лет, то увидим, что она постоянно диверсифицирует и расширяет бизнес. Например, к настоящему времени компания уже имеет сеть АЗС в Швейцарии, Австрии, Румынии, Украине и Грузии, — говорит эксперт. — В конце 2018 года же приступила к созданию сети АЗС в Турции. Почему это направление для SOCAR важно? Компания добывает нефть и еще долго будет добывать нефть. Компания перерабатывает нефть в Азербайджане (после модернизации мощность будет увеличена до 8 млн тонн в год) и с прошлого года имеет в Турции самый современный НПЗ (STAR — мощностью переработки 10 млн тонн в год). Имеет собственную компанию международного уровня по сбыту нефти и нефтепродуктов SOCAR Trading. На ее долю приходится две трети объемов торговли с третьими странами. Кроме того, многие страны, в которых работают АЗС SOCAR, импортируют азербайджанскую нефть. Естественно, имея такие возможности, SOCAR старается владеть всей цепочкой нефтяного бизнеса — от разведки и добычи до сбыта».