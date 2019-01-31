В Грузии из-за мести расстреляли 19-летнего азербайджанца

В Грузии в селе Гараджалар Телавского муниципалитета, где компактно проживают азербайджанцы, убит 19-летний парень, сообщает Report.

Согласно информации, инцидент произошел недалеко от сельской мечети. Парень, в которого стреляли несколько раз, погиб на месте происшествия. 

По словам сельских жителей, причиной убийства стала месть. 

Издание Грузия Онлайн пишет, что после произошедшего предполагаемый виновник сдался полиции.

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", начато следствие. 

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